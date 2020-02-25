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В Ровенской области отравилась угарным газом многодетная семья, пострадали 10 детей

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 08:10
В Ровенской области отравилась угарным газом многодетная семья, пострадали 10 детей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате отравления угарным газом в Ровенской области пострадали 11 человек

В селе Малушка (Ровненская область) в жилом доме в результате неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья, среди которых 10 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также на сайте полиции сообщается об открытии уголовного производства по факту отравления угарным газом десяти детей в Березнивском районе Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в четыре утра дети разбудили отца из-за затрудненного дыхания и кашля. 33-летнюю беременную жену и десятерых детей мужчина срочно доставил в больницу. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает.

Выяснилось, что образование угарного газа произошло из-за неправильного подключения газового котла. По предварительным результатам обследования, эффект обратной тяги также вызвал сильный ветер.

"Следователи Березновского отделения полиции начали досудебное расследование по предварительной квалификацией статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой произошло массовое отравление студентов. Сначала было известно о 12 пострадавших, однако позже число выросло до 25.

Кроме того, в конце января в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

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