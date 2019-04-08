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"Львов" уволил главного тренера после вылета команды из Кубка Украины

Новости » Спорт    08.04.2019 - 13:04
"Львов" уволил главного тренера после вылета команды из Кубка Украины
Фото: Юрий Бакалов (fclviv.com.ua)

Бакалов покидает свой пост

Футбольный клуб "Львов" 8 апреля объявил о расторжении контракта с главным тренером Юрием Бакаловым. Об этом сообщается на сайте ПФК.

Клуб и 53-летний специалист приняли решение по обоюдному согласию сторон. Это случилось после вылета из четвертьфинала Кубка Украины от "Зари" (0:1).

Под его руководством "сине-золотые" сумели финишировать в топ-6. После 23 туров команда занимает 6 место в чемпионате Украины.

Бакалов возглавил львовскую команду в августе прошлого года. Он сменил на посту Жилмара Тадеу да Силва, у которого не было необходимого уровня квалификации.

Следующий матч ФК "Львов" проведет 13 апреля против "Александрии".

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