ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Львів" звільнив головного тренера після вильоту команди з Кубку України

Новини » Спорт    08.04.2019 - 13:04
"Львів" звільнив головного тренера після вильоту команди з Кубку України
Фото: Юрій Бакалов (fclviv.com.ua)

Бакалов залишає свою посаду

Футбольний клуб "Львів" 8 квітня оголосив про розірвання контракту з головним тренером Юрієм Бакаловим. Про це повідомляється на сайті ПФК.

Клуб і 53-річний фахівець ухвалили рішення за обопільною згодою сторін. Це сталося після вильоту з чвертьфіналу Кубка України від "Зорі" (0:1).

Під його керівництвом "синьо-золоті" зуміи фінішувати в топ-6. Після 23 турів команда займає 6 місце в чемпіонаті України.

Бакалов очолив львівську команду у серпні минулого року. Він змінив на посаді Жілмара Тадеу да Сілва, у якого не було необхідного рівня кваліфікації.

Наступний матч ФК "Львів" проведе 13 квітня проти "Олександрії".

Вперше в 1/2 фіналу Кубка України зіграють два клуби не з УПЛ "Шахтар" в серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЛьвівувольнениеКубок Украинытренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся