"Львов" назначил Бакалова новым главным тренером

Новичок УПЛ представил замену Жилмара

Новым главным тренером "Львова" стал 52-летний специалист Юрий Бакалов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не сообщаются. При этом тренерский штаб "сине-золотых львов" остался без кадровых изменений - Батиста, Юрий Панфилов, Тарас Гребенюк и Сергей Борзенко продолжают работать с командой.

Львиная часть тренерской карьеры Бакалова прошла в структуре киевского "Арсенала", где с 2010 по 2011 год он работал в должности главного тренера. Также в активе наставника - работа в грузинском "Зугдиди" и каменской "Стали".

Напомним, ранее "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силва в связи с отсутствием у него соответствующей для работы на такой должности тренерской лицензии.