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"Львов" усилился двумя бразильскими футболистами


Новички заключили пятилетние соглашения

Профессиональный футбольный клуб "Львов" подписал контракты с двумя перспективными бразильскими футболистами - Леонардо Монтезелло и Баяно. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Первый выступает на позиции опорного полузащитника, Баяно же является вингером. 18-летние футболисты подписали пятилетние контракты с клубом. Монтезелло будет играть под 8 номером, а Баяно - под 18.

В прошлом сезоне оба игрока выступали в "Локомотиве" из Кошице, который занял 11 место во втором дивизионе чемпионата Словакии.

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Последним клубом футболиста числился датский "Вайле", который вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. Он покинул этим летом на правах свободного агента.

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