Клубы УПЛ не поддержали формат расширения до 14 команд

Фото: собрание клубов УПЛ (ffu.ua)

Увеличение количества произойдет сразу до 16 с сезона 2021/22

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) не поддержали формат расширения чемпионата до 14 команд. Об этом в Twitter сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

«Клубы не поддержали инициативу по расширению УПЛ до 14 команд. На общем собрании утвердили, что в следующем сезоне останется формат с 12 участниками с последующим распределением на шестерки", - написал он.

В то же время, с сезона 2021/22 произойдет увеличение количества команд Премьер-лиги сразу до 16.

Клуби не підтримали ініціативу щодо розширення УПЛ до 14 команд. На загальних зборах затвердили, що наступного сезону залишиться формат з 12-тьма учасниками з подальшим розподілом на 6-ки. А от через сезон (2021/22) відбудеться збільшення кількості клубів в еліті одразу до 16. — Igor Burbas (@iburbas) July 18, 2019

Также на сегодняшнем собрании УПЛ должны обсудить единый телевизионный пул, принципы ротации между Премьер-лигой и Первой лигой, создание и принципы функционирования комиссии по этике.

Напомним, со следующего сезона видеоповторы будут работать оффлайн в первом круге УПЛ.