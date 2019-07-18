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Клубы УПЛ не поддержали формат расширения до 14 команд

Новости » Спорт    18.07.2019 - 15:20
Клубы УПЛ не поддержали формат расширения до 14 команд
Фото: собрание клубов УПЛ (ffu.ua)

Увеличение количества произойдет сразу до 16 с сезона 2021/22

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) не поддержали формат расширения чемпионата до 14 команд. Об этом в Twitter сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас. 

«Клубы не поддержали инициативу по расширению УПЛ до 14 команд. На общем собрании утвердили, что в следующем сезоне останется формат с 12 участниками с последующим распределением на шестерки", - написал он.

В то же время, с сезона 2021/22 произойдет увеличение количества команд Премьер-лиги сразу до 16.

Также на сегодняшнем собрании УПЛ должны обсудить единый телевизионный пул, принципы ротации между Премьер-лигой и Первой лигой, создание и принципы функционирования комиссии по этике.

Напомним, со следующего сезона видеоповторы будут работать оффлайн в первом круге УПЛ. 

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