"Львів" посилився двома бразильськими футболістами

Професійний футбольний клуб "Львів" підписав контракти з двома перспективними бразильськими футболістами - Леонардо Монтезелло і Баяно. Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Перший виступає на позиції опорного півзахисника, Баяно ж є вінгера. 18-річні футболісти підписали п'ятирічні контракти з клубом. Монтезелло буде грати під 8 номером, а Баяно - під 18.

У минулому сезоні обидва гравці виступали в "Локомотиві" з Кошице, який зайняв 11 місце в другому дивізіоні чемпіонату Словаччини.

Нагадаємо, луганська "Зоря" оголосила про підписання контракту з українським півзахисником Владленом Юрченком.

Останнім клубом футболіста значився данський "Вайле", який вилетів з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону. Він покинув цього літа на правах вільного агента.