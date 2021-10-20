Львов сегодня на несколько минут включит сирены: в чем причина

Сегодня, 20 октября, Львов сегодня на несколько минут включит сирены. Они будут звучать по всему городу в промежутке с 14:50 до 14:55.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Львова .

Сообщается, что таким образом население будут оповещать об опасности отравления угарным газом при неправильном использовании газовых плит.

Как уточнили в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты, сирены будут включать по всему городу. Информация будет звучать в течение 15 секунд.

Также сообщается, что только в этом году во Львове зафиксировали 42 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 99 человек, из них 32 детей. При этом 5 человек погибли.