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Львів сьогодні на кілька хвилин включить сирени: в чому причина

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Львів, Середа 20 жовтня 2021 11:38
Львів сьогодні на кілька хвилин включить сирени: в чому причина Фото: Львів сьогодні включатиме сирени (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 20 жовтня, Львів сьогодні на кілька хвилин включить сирени. Вони звучатимуть по всьому місту в проміжку з 14:50 до 14:55.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міська рада Львова.

Повідомляється, що таким чином населення будуть сповіщати про небезпеку отруєння чадним газом при неправильному використанні газових плит.

Як уточнили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, сирени включатимуть по всьому місту. Інформація буде звучати протягом 15 секунд.

Також повідомляється, що тільки в цьому році у Львові зафіксували 42 випадки отруєння чадним газом, в результаті яких постраждали 99 осіб, з них 32 дітей. При цьому 5 осіб загинули.

Нагадаємо, сьогодні будуть також включати сирени в Харкові та Харківській області.

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