Львів сьогодні на кілька хвилин включить сирени: в чому причина
Сьогодні, 20 жовтня, Львів сьогодні на кілька хвилин включить сирени. Вони звучатимуть по всьому місту в проміжку з 14:50 до 14:55.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міська рада Львова.
Повідомляється, що таким чином населення будуть сповіщати про небезпеку отруєння чадним газом при неправильному використанні газових плит.
Як уточнили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, сирени включатимуть по всьому місту. Інформація буде звучати протягом 15 секунд.
Також повідомляється, що тільки в цьому році у Львові зафіксували 42 випадки отруєння чадним газом, в результаті яких постраждали 99 осіб, з них 32 дітей. При цьому 5 осіб загинули.
Нагадаємо, сьогодні будуть також включати сирени в Харкові та Харківській області.