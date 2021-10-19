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В Харькове завтра будут звучать сирены: что происходит

Новина українською →
Харьков, Вторник 19 октября 2021 16:08
В Харькове завтра будут звучать сирены: что происходит Фото: в Харькове завтра будут звучать сирены (facebook.com/kharkovgovernment)
Автор: Мария Кучерявец

Завтра, 20 октября в Харькове и области будут звучать сирены. Таким образом будут проводить учебное оповещение населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Известно, что электросирены включат в 07:52 и 14:25.

Инструкции для граждан

Отрывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!".

Так, услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений.

В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией.

В ОГА отмечают, что во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие.

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