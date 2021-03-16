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Львов готов к новым ограничениям. Область с вероятностью 90% зайдет в "красную зону"

Новина українською → Львов, Вторник 16 марта 2021 14:16
Львов готов к новым ограничениям. Область с вероятностью 90% зайдет в "красную зону" Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове готовы к дополнительным карантинным ограничениям. Их введут, если динамика заболеваемости не улучшится.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Ситуация очень непростая, мы прекратили обучение в школах для детей 5-11 классов и мы, честно говоря, готовы к следующим шагам, если динамика не ослабится… Ночные клубы у нас закрыты, полиция должна все это контролировать, есть обращение к бизнесу быть максимально осторожными", - отметил Садовой.

В то же время на сегодняшнем брифинге замглавы Львовской ОГА Иван Собко заявил, что вероятность того, что область попадет в "красную зону", - 90%.

"Ежедневно госпитализируются 200-260 пациентов. В больницы попадают в два раза больше пациентов, чем выписывается. В таком случае мы скоро будем иметь заполненность коек больше 65% и сразу попадем в "красную зону". Я допускаю на 90%, что такими темпами мы катимся в "красную зону", - отметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.

Он также отметил, что если больше половины областей попадут в эту зону, то по всей Украине могут ввести локдаун.

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