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Львів готовий до нових обмежень. Область з імовірністю 90% зайде до "червоної зони"

Новость на русском → Львів, Вівторок 16 березня 2021 14:16
Львів готовий до нових обмежень. Область з імовірністю 90% зайде до "червоної зони" Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові готові до додаткових карантинних обмежень. Їх запровадять, якщо динаміка захворюваності не покращиться.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Ситуація дуже непроста, ми припинили навчання в школах для дітей 5-11 класів і ми, чесно кажучи, готові до наступних кроків, якщо динаміка не послабиться... Нічні клуби у нас закриті, поліція має все це контролювати, є звернення до бізнесу бути максимально обережними", - зазначив Садовий.

У той же час на сьогоднішньому брифінгу заступник голови Львівської ОДА Іван Собко заявив, що ймовірність того, що область потрапить в "червону зону", - 90%.

"Щодня госпіталізуються 200-260 пацієнтів. У лікарні потрапляють вдвічі більше пацієнтів, ніж виписується. В такому разі ми скоро будемо мати заповненість ліжок понад 65% і одразу потрапимо в "червону зону". Я допускаю на 90%, що такими темпами ми котимося в "червону зону", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити до "червоної зони". У цій зоні діють максимальні карантинні обмеження, зокрема, заборона на масові заходи, прийом відвідувачів у ресторанах і так далі.

Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

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