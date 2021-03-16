Львів готовий до нових обмежень. Область з імовірністю 90% зайде до "червоної зони"

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові готові до додаткових карантинних обмежень. Їх запровадять, якщо динаміка захворюваності не покращиться.

"Ситуація дуже непроста, ми припинили навчання в школах для дітей 5-11 класів і ми, чесно кажучи, готові до наступних кроків, якщо динаміка не послабиться... Нічні клуби у нас закриті, поліція має все це контролювати, є звернення до бізнесу бути максимально обережними", - зазначив Садовий.

У той же час на сьогоднішньому брифінгу заступник голови Львівської ОДА Іван Собко заявив, що ймовірність того, що область потрапить в "червону зону", - 90%.

"Щодня госпіталізуються 200-260 пацієнтів. У лікарні потрапляють вдвічі більше пацієнтів, ніж виписується. В такому разі ми скоро будемо мати заповненість ліжок понад 65% і одразу потрапимо в "червону зону". Я допускаю на 90%, що такими темпами ми котимося в "червону зону", - зазначив він.