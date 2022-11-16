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Росіяни 15 листопада випустили по Львівській області понад 10 ракет: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Росіяни 15 листопада випустили по Львівській області понад 10 ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Під час масованої атаки по Україні 15 листопада у Львівську область прилетіло понад 10 ворожих ракет. Більшість з них збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого. Стан - важкий", - зазначив посадовець.

Козицький вказав, що близько 700 тисяч абонентів у регіоні через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.

За словами глави ОВА, завдяки роботі фахівців поступово вдалося відновити живлення у Львові та інших населених пунктах.

Нагадаємо, у ході російської атаки 15 листопада українські засоби протиповітряної оборони збили 70 з понад 90 випущених ракет.

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