Росіяни 15 листопада випустили по Львівській області понад 10 ракет: в ОВА розповіли про наслідки

"На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого. Стан - важкий", - зазначив посадовець.

Козицький вказав, що близько 700 тисяч абонентів у регіоні через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.

За словами глави ОВА, завдяки роботі фахівців поступово вдалося відновити живлення у Львові та інших населених пунктах.