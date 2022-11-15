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Українські ППО збили 70 з понад 90 випущених ракет: дані по областях

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 19:28
Українські ППО збили 70 з понад 90 випущених ракет: дані по областях Фото: Росія завдала наймасовішого ракетного удару з початку війни (twitter com)
Автор: Юлія Бойко

У ході російської атаки 15 листопада 2022 року українські засоби протиповітряної оборони збили 70 з понад 90 випущених ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Ворог випустив по Україні більше 90 ракет. Наші ППО збили 70!!! Але є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, зараз продовжуються аварійні відключення.

Оновлено на 19:45

За даними Повітряних сил ЗСУ, за сьогодні вдалося збити 73 ракети, а також 10 дронів-камікадзе "Шахед" та один безпілотник "Орлан".

Українські ППО збили 70 з понад 90 випущених ракет: дані по областях

Київ

Як зазначив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, відсоток збитих ракет над Києвом ще вищий.

"Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!", - додав він.

Одеська область

За словами представника обласної військової адміністрації Сергія Братчука, тут вдалося збити одну ракету і не менше семи дронів-камікадзе.

Дніпропетровська область

Тут, за словами начальника ОВА Валентина Резніченка, вдалося збити не менше трьох ракет.

"Військові з повітряного командування "Схід" збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами", - додав він.

Сумська область

Одну ракету збили в небі над Роменським районом.

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