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Россияне 15 ноября выпустили по Львовской области более 10 ракет: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россияне 15 ноября выпустили по Львовской области более 10 ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во время массированной атаки по Украине 15 ноября во Львовскую область прилетело более 10 вражеских ракет. Большинство из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"К сожалению, есть прилеты по трем объектам критической инфраструктуры. Сейчас известно об одном пострадавшем. Состояние - тяжелое", - отметил чиновник.

Козицкий указал, что около 700 тысяч абонентов в регионе из-за ударов по энергетической инфраструктуре были без света.

По словам главы ОВА, благодаря работе специалистов постепенно удалось восстановить питание во Львове и других населённых пунктах.

Напомним, в ходе российской атаки 15 ноября украинские средства противовоздушной обороны сбили 70 из более 90 выпущенных ракет.

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