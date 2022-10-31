Над Львівською областю збили російські ракети

Керівництво регіону оголосило про успішну роботу сил ППО та пообіцяло невдовзі розповісти подробиці згодом. Водночас мешканців Львівської області закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", – ідеться в короткому повідомленні.

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Внаслідок атаки на Київ без світла та води залишилася частина міста. КМДА відзвітувала про початок роботи комунальних служб на місці аварій для відновлення послуг. Повітряна тривога в Києві прозвучала о 7-й ранку.