Над Львовской областью сбили российские ракеты

Руководство региона объявило об успешной работе сил ПВО и пообещало вскоре рассказать подробности. В то же время жителей Львовской области призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в коротком сообщении.

Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В результате атаки на Киев без света и воды осталась часть города. КГГА отчиталась о начале работы коммунальных служб на месте аварий для возобновления услуг. Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7 утра.