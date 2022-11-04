UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Львівською областю сили ППО збили іранський дрон-камікадзе

Фото: над Львівською областю сили ППО збили іранський дрон-камікадзе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 4 листопада, українські сили протиповітряної оборони збили над Львівськю областю іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області немає. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!", - написав Козацький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники було збито українськими захисниками.

Також раніше ми писали, що 3 листопада українські сили протиповітряної оборони збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьдрониПВО