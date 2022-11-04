Над Львовской областью силы ПВО сбили иранский дрон-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Силы ПВО сбили над Львовщиной иранский дрон-камикадзе "Шахид". Разрушений и пострадавших в области нет. Спасибо нашим защитникам из ПВК "Запад" за блестящую работу!", - написал Казацкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками.

Также раньше мы писали, что 3 ноября украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре иранских дрона-камикадзе в небе над Днепропетровской областью.

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