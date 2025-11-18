Львівський суд зобов'язав РФ компенсувати 48 млн грн за знищене "шахедами" майно компанії

За документами справи, у Львові 19 вересня 2023 року унаслідок удару дроном Shahed-136 й подальшої пожежі було повністю знищено офісне та складське майно компанії: обладнання, продукти харчування, документацію та печатки.

Дрони влучили у будівлю на вул. Городоцькій, 355-4, де "Родина" орендувала приміщення через суборенду в ПП "Алекслегно".

Оцінка збитків показала:

47,46 млн грн - знищені товарно-матеріальні цінності;

1,12 млн грн - знищені основні засоби.

Загальна сума втрат склала 48 580 132 грн.

Суддя задовольнив позов повністю. Крім основної суми, РФ зобов'язана сплатити судовий збір у розмірі 728 701,98 грн до державного бюджету України. Відповідне рішення у справі №914/2166/25 суд ухвалив 11 листопада 2025 року.