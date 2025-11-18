UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Львівський суд зобов'язав РФ компенсувати 48 млн грн за знищене "шахедами" майно компанії

Фото: РФ має виплатити 48 млн грн за знищене майно компанії у Львові (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Господарський суд Львівської області визнав, що РФ має виплатити компанії ТОВ "Родина" понад 48 млн грн компенсації за майно, знищене під час атаки дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

За документами справи, у Львові 19 вересня 2023 року унаслідок удару дроном Shahed-136 й подальшої пожежі було повністю знищено офісне та складське майно компанії: обладнання, продукти харчування, документацію та печатки.

Дрони влучили у будівлю на вул. Городоцькій, 355-4, де "Родина" орендувала приміщення через суборенду в ПП "Алекслегно".

Оцінка збитків показала:

  • 47,46 млн грн - знищені товарно-матеріальні цінності;
  • 1,12 млн грн - знищені основні засоби.

Загальна сума втрат склала 48 580 132 грн.

Суддя задовольнив позов повністю. Крім основної суми, РФ зобов'язана сплатити судовий збір у розмірі 728 701,98 грн до державного бюджету України. Відповідне рішення у справі №914/2166/25 суд ухвалив 11 листопада 2025 року.

Львів Суд Війна Росії проти України