Суд Львова обязал РФ компенсировать 48 млн грн за уничтоженное "шахедами" имущество компании

По документам дела, во Львове 19 сентября 2023 года в результате удара дроном Shahed-136 и последующего пожара было полностью уничтожено офисное и складское имущество компании: оборудование, продукты питания, документация и печати.

Дроны попали в здание по ул. Городоцкой, 355-4, где "Родина" арендовала помещение через субаренду в ЧП "Алекслегно".

Оценка ущерба показала:

47,46 млн грн - уничтожены товарно-материальные ценности;

1,12 млн грн - уничтожены основные средства.

Общая сумма потерь составила 48 580 132 грн.

Судья удовлетворил иск полностью. Помимо основной суммы РФ обязана уплатить судебный сбор в размере 728 701,98 грн в государственный бюджет Украины. Соответствующее решение по делу №914/2166/25 суд вынес 11 ноября 2025 года.