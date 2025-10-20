Запорізький суд стягнув з РФ понад 3,3 млн доларів на користь відомого виробника посуду

Господарський суд Запорізької області виніс рішення на користь ТОВ "Торговий дім "БІОЛ" у справі проти РФ, стягнувши з країни-агресора понад 3,35 млн доларів як відшкодування збитків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на справу № 908/2077/25 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд встановив, що 03 травня 2022 року озброєні російські військові захопили територію підприємства в Мелітополі Запорізької області, а 26 жовтня того ж року окупаційна адміністрація офіційно ввела тимчасового адміністратора та опломбувала приміщення.

Це призвело до повної втрати контролю над майном, що суд кваліфікував як порушення права власності відповідно до Цивільного кодексу України, Конституції та міжнародних конвенцій, включаючи Женевські конвенції 1949 року та Конвенцію про захист прав людини.

Про що йдеться в рішенні суду

За даними судового рішення, компанія "Біол" втратила товарно-матеріальні цінності на суму 3 042 077,12 доларів США та 23 транспортні засоби вартістю 308 335,34 доларів. Загальна сума збитків склала 3 350 412,46 доларів, що еквівалентно понад 140 мільйонам гривень за курсом на момент подання позову.

"Російська Федерація як держава-агресор несе повну відповідальність за шкоду, завдану українським суб'єктам господарювання внаслідок збройної агресії та окупації", - йдеться в рішенні суду.

Суд послався на висновки експертів, витяги з реєстрів та рішення інших судів, які підтверджують факти захоплення майна. Окрім основної суми збитків, з РФ також стягнуто судовий збір у розмірі 1 059 800 гривень на користь Державного бюджету України.