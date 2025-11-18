ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Львівський суд зобов'язав РФ компенсувати 48 млн грн за знищене "шахедами" майно компанії

Вівторок 18 листопада 2025 12:18
UA EN RU
Львівський суд зобов'язав РФ компенсувати 48 млн грн за знищене "шахедами" майно компанії Фото: РФ має виплатити 48 млн грн за знищене майно компанії у Львові (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Господарський суд Львівської області визнав, що РФ має виплатити компанії ТОВ "Родина" понад 48 млн грн компенсації за майно, знищене під час атаки дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

За документами справи, у Львові 19 вересня 2023 року унаслідок удару дроном Shahed-136 й подальшої пожежі було повністю знищено офісне та складське майно компанії: обладнання, продукти харчування, документацію та печатки.

Дрони влучили у будівлю на вул. Городоцькій, 355-4, де "Родина" орендувала приміщення через суборенду в ПП "Алекслегно".

Оцінка збитків показала:

  • 47,46 млн грн - знищені товарно-матеріальні цінності;
  • 1,12 млн грн - знищені основні засоби.

Загальна сума втрат склала 48 580 132 грн.

Суддя задовольнив позов повністю. Крім основної суми, РФ зобов'язана сплатити судовий збір у розмірі 728 701,98 грн до державного бюджету України. Відповідне рішення у справі №914/2166/25 суд ухвалив 11 листопада 2025 року.

Як повідомлялося раніше, суд у Запоріжжі стягнув з РФ понад 3,3 млн доларів на користь відомого виробника посуду як відшкодування збитків

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Суд Війна Росії проти України
Новини
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського