Львівський суд зобов'язав РФ компенсувати 48 млн грн за знищене "шахедами" майно компанії
Господарський суд Львівської області визнав, що РФ має виплатити компанії ТОВ "Родина" понад 48 млн грн компенсації за майно, знищене під час атаки дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
За документами справи, у Львові 19 вересня 2023 року унаслідок удару дроном Shahed-136 й подальшої пожежі було повністю знищено офісне та складське майно компанії: обладнання, продукти харчування, документацію та печатки.
Дрони влучили у будівлю на вул. Городоцькій, 355-4, де "Родина" орендувала приміщення через суборенду в ПП "Алекслегно".
Оцінка збитків показала:
- 47,46 млн грн - знищені товарно-матеріальні цінності;
- 1,12 млн грн - знищені основні засоби.
Загальна сума втрат склала 48 580 132 грн.
Суддя задовольнив позов повністю. Крім основної суми, РФ зобов'язана сплатити судовий збір у розмірі 728 701,98 грн до державного бюджету України. Відповідне рішення у справі №914/2166/25 суд ухвалив 11 листопада 2025 року.
