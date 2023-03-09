У Львівській ОВА показали фото наслідків ранкового ракетного удару росіян

У Золочівському районі Львівської області російська ракета впала на житлові будинки. В результаті цього загинули п'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Козицький побував на місці трагедії. За його даними, там повністю зруйновано два будинки, а один зазнав руйнувань. Також відомо про п'ять загиблих.
"Внаслідок падіння ракети майже у 20 оселях позривало дахи, вибиті вікна. Дехто з місцевих має легкі ушкодження. Постраждалих у стані середньої важкості чи важкому, на щастя, нема", - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні під час чергової російської масованої атаки одна з ракет впала у Золочівському районі у житловій зоні. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих.
Зазначимо, що цієї ночі ворог атакував українські об'єкти енергетики. Війська РФ випустили по Україні 81 ракету.
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