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У Львівській ОВА показали фото наслідків ранкового ракетного удару росіян

Фото: у Львівській ОВА показали фото наслідків ранкового ракетного удару росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Золочівському районі Львівської області російська ракета впала на житлові будинки. В результаті цього загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Козицький побував на місці трагедії. За його даними, там повністю зруйновано два будинки, а один зазнав руйнувань. Також відомо про п'ять загиблих.

"Внаслідок падіння ракети майже у 20 оселях позривало дахи, вибиті вікна. Дехто з місцевих має легкі ушкодження. Постраждалих у стані середньої важкості чи важкому, на щастя, нема", - написав він.

Фото: наслідки ракетного удару у Львівській області (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Нагадаємо, що сьогодні під час чергової російської масованої атаки одна з ракет впала у Золочівському районі у житловій зоні. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих.

Зазначимо, що цієї ночі ворог атакував українські об'єкти енергетики. Війська РФ випустили по Україні 81 ракету.

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Львівська областьВійна Росії проти Україниракетный удар