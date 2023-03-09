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Во Львовской ОВА показали фото последствий утреннего ракетного удара россиян

Фото: во Львовской ОВА показали фото последствий утреннего ракетного удара россиян (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Золочевском районе Львовской области российская ракета упала на жилые дома. В результате погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Козицкий побывал на месте трагедии. По его данным, там полностью разрушены два дома, а один подвергся разрушениям. Также известно о пяти погибших.

"В результате падения ракеты почти в 20 домах срывало крыши, выбиты окна. Некоторые из местных имеют легкие повреждения. Пострадавших в состоянии средней тяжести или тяжелом, к счастью, нет", - написал он.

Фото: последствия ракетного удара во Львовской области (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Напомним, что сегодня во время очередной российской массированной атаки одна из ракет упала в Золочевском районе в жилой зоне. Сначала сообщалось о четырех погибших.

Отметим, что в эту ночь враг атаковал украинские объекты энергетики. Войска РФ выпустили по Украине 81 ракету.

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Львовская областьВойна России против Украиныракетный удар