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У Львівській області зіткнулись автобус та три авто: багато постраждалих

Фото: у Львівській області зіткнулись автобус та три авто, багато постраждалих (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області, на трасі Київ - Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня близько 11.30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Чишки", - йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись:

  • автобус VAN HOOL, який здійснював перевезення за маршрутом "Київ - Хуст", під керуванням 39-річного жителя міста Херсон;
  • Skoda Octavia, за кермом якого перебував 36-річний житель міста Шепетівка; 
  • Dacia Lodgy, яким керувала 44-річна жителька міста Рівне;
  • Mini Cooper під керуванням мешканця міста Мукачево віком 38 років.

"Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку", - додали в поліції.

 

Що відомо про постраждалих

Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись шестеро осіб:

  • водійка Dacia Lodgy та двоє її пасажирів – віком 7 та 68 років;
  • троє пасажирів Skoda Octavia - двоє дітей віком 7 та 10 років та 43-річна жінка. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Як повідомлялося, 6 січня у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів. Троє людей постраждали.

А 4 січня у Волинській області правоохоронець вчинив аварію, у якій загинув підліток. Він був за кермом службової машини.

Також 3 січня під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

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