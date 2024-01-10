У Львівській області зіткнулись автобус та три авто: багато постраждалих

У Львівській області, на трасі Київ - Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Львівської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня близько 11.30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Чишки", - йдеться в повідомленні.
Обставини ДТП
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись:
"Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку", - додали в поліції.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись шестеро осіб:
На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.
Як повідомлялося, 6 січня у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів. Троє людей постраждали.
А 4 січня у Волинській області правоохоронець вчинив аварію, у якій загинув підліток. Він був за кермом службової машини.
Також 3 січня під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.
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