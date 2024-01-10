Во Львовской области столкнулись автобус и три автомобиля: много пострадавших

Во Львовской области, на трассе Киев - Чоп, произошла масштабная авария с участием автобуса и трех автомобилей. Шесть человек пострадали, среди которых двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января около 11.30 на автодороге Киев-Чоп, недалеко от села Чишки", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись:
"Все транспортные средства двигались в одном направлении", – добавили в полиции.
Что известно о пострадавших
В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек:
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Как сообщалось, 6 января в Луцке на путепроводе на проспекте Победы произошло три аварии, столкнулись около 12 автомобилей. Три человека пострадали.
А 4 января в Волынской области правоохранитель устроил аварию, в которой погиб подросток. Он был за рулем служебной машины.
Также 3 января под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали.
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