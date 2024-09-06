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У Львівській області збили усі дрони ворога. В ОВА уточнили наслідки атаки

Фото: стали відомі наслідки атаки "Шахедів" по Львівській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області у ніч проти 6 вересня фіксували 3 "Шахеди", які російські загарбники спрямував для ударів по регіону. Усі ці дрони-камікадзе були знешкоджені завдяки роботі сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Чиновник розповів, що близько 03:15 у Львівському районі впали уламки "Шахеда" у промисловій зоні.

"Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити", - передав очільник ОВА та додав, що машини тепер ремонту не підлягають. 

Він уточнив, що над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, а також було залучено 6 одиниць спецтехніки.

"Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував нашу область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх наша ППО знешкодила", - йдеться в повідомленні керівника ОВА.

Чиновник додав, що жертв чи постраждалих немає, й усі системи життєзабезпечення області "працюють у штатному режимі".

Що передувало

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні в низці областей через "Шахеди" триває з вечора 5 вересня і до ранку 6-го. Крім того, у командуванні Повітряних сил ЗСУ оголошували про ракетну небезпеку для низки регіонів та міст.

Цієї ночі у Львівській області працювала ППО працювала ППО через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

Пізніше мер Львова розповів, що через падіння уламків ворожого ударного безпілотника сталася пожежа на складах поблизу села Малехів під обласним центром.

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Львівська областьППОПожежаАтака дронів