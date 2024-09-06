Во Львовской области сбили все дроны врага. В ОВА уточнили последствия атаки

Чиновник рассказал, что около 03:15 во Львовском районе упали обломки "Шахеда" в промышленной зоне.

"Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить", - передал глава ОВА и добавил, что машины теперь ремонту не подлежат.

Он уточнил, что над ликвидацией возгорания работали 32 пожарных, а также было привлечено 6 единиц спецтехники.

"В целом, во время двух воздушных тревог, которые объявляли во Львовской области этой ночью, враг атаковал нашу область тремя ударными беспилотниками. Всех их наша ПВО обезвредила", - говорится в сообщении руководителя ОВА.

Чиновник добавил, что жертв или пострадавших нет, и все системы жизнеобеспечения области "работают в штатном режиме".

Что предшествовало

Напомним, воздушная тревога в Украине в ряде областей из-за "Шахедов" продолжается с вечера 5 сентября и до утра 6-го. Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ объявляли о ракетной опасности для ряда регионов и городов.

Этой ночью во Львовской области работала ПВО из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

Позже мер Львова рассказал, что из-за падений обломков вражеского ударного беспилотника произошел пожар на складах вблизи села Малехов под областным центром.