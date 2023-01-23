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У Львівській області ввели спеціальний графік аварійних відключень світла: що це означає

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Львівська область, Понеділок 23 січня 2023 15:06
У Львівській області ввели спеціальний графік аварійних відключень світла: що це означає Фото: у У Львівській області ввели спеціальний графік аварійних відключень світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Львівській області ввели спеціальний графік аварійних відключень електроенергії у зв'язку з перевищенням ліміту споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".

"Ситуація в енергосистемі залишається дуже складною, за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 13:29 год на Львівщині ввели спеціальний графік аварійних відключень через перевищення ліміту споживання", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що спеціальний графік відключень - це окремий перелік споживачів, яких енергетики можуть оперативно та одночасно вимкнути у високовольтних мережах за допомогою дистанційного зв'язку. Так, час від розпорядження НЕК "Укренерго" до його реалізації повинен складати до 3 хвилин.

Повідомляється, що до списку споживачів у спецграфіку можуть входити окремі об’єкти критичної інфраструктури. Такий графік застосовується за розпорядженням НЕК "Укренерго" без попередження споживачів та місцевих органів влади у випадку критичної ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося раніше, у п'яти областях України сьогодні ввели аварійні відключення світла.

Нагадаємо, у Держенергонагляді пояснили, чому у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях складна ситуація зі світлом.

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Електроенергія Віялові відключення Укренерго
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