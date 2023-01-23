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У п'яти областях ввели аварійні відключення світла: яка ситуація в енергосистемі України

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Понеділок 23 січня 2023 11:07
У п'яти областях ввели аварійні відключення світла: яка ситуація в енергосистемі України Фото: у п'яти областях України ввели аварійні відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'яти областях України вже запровадили аварійні відключення електроенергії через перевищення лімітів споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Споживання електроенергії більше, ніж учора. Це пов'язане з початком робочого тижня і поступовим зниженням температури по Україні. Через це зріс дефіцит потужності.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. При цьому вже зранку ліміти перевищені у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській областях. Там зараз застосовуються аварійні відключення, вони можливі і в інших областях.

При цьому "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

Нагадаємо, у Києві дефіцит в енергосистемі залишається значним, але продовжують діяти графіки відключення світла.

Окрім того, у Держенергонагляді пояснили, чому у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях складна ситуація зі світлом.

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Електроенергія Віялові відключення Укренерго
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