Во Львовской области ввели специальный график аварийных отключений света: что это значит

Во Львовской области был введен специальный график аварийных отключений электроэнергии в связи с превышением лимита потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго" .

"Ситуация в энергосистеме остается очень сложной, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 13:29 во Львовской области ввели специальный график аварийных отключений из-за превышения лимита потребления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что специальный график отключений - это отдельный перечень потребителей, которых энергетики могут оперативно и одновременно отключить в высоковольтных сетях посредством дистанционной связи. Так, время от распоряжения НЭК "Укрэнерго" до его реализации должно составлять до 3 минут.

Сообщается, что в список потребителей в спецграфику могут входить отдельные объекты критической инфраструктуры. Такой график применяется по распоряжению НЭК "Укрэнерго" без уведомления потребителей и местных органов власти в случае критической ситуации в энергосистеме.

Как сообщалось ранее, в пяти областях Украины сегодня ввели аварийные отключения света.

Напомним, в Госэнергонадзоре объяснили, почему в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях сложная ситуация со светом.

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