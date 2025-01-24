У Львівській області ворожі дрони пошкодили житловий будинок

Атака російських дронів на Україну

Минулої ночі 24 січня російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Львові та області було чутно вибухи через роботу сил ППО.

Крім того, у двох населених пунктах Київської області через падіння БпЛА загорілися приватний і десятиповерховий будинки. Є поранені й загиблі.

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