RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Во Львовской области вражеские дроны повредили жилой дом

Фото: российский дрон повредил дом во Львовской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью Львовскую область атаковали четыре вражеских беспилотника типа "Шахед". В результате падения обломков в одном из районов поврежден частный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

Как отметил Козицкий, воины ПВО и мобильные огневые группы сработали на 100% и уничтожили все вражеские цели.

В то же время, в одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Шахеда", поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом - воронка, диаметром 4 метра.

"По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", - написал он.

Садовый отметил, что во время утренней атаки вражеский дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины.

В доме выбиты окна. К счастью, никто из людей не пострадал.

Мэр попросил сообщать о последствиях атак на Горячую линию города по номеру 15-80.

Атака российских дронов на Украину

Минувшей ночью 24 января российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Во Львове и области были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

Кроме того, в двух населенных пунктах Киевской области из-за падения БпЛА загорелись частный и десятиэтажный дома. Есть раненые и погибшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов