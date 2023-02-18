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У Львівській області від вітру падають дерева: українцям дали поради

Фото: у Львівській області від вітру падають дерева (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області, як і в більшості областей України сильний вітер. Від нього навіть падають дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

"Вже фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях працюють дорожні служби, патрульні забезпечують регулювання руху", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що в таку погоду варто бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. А також:

  • не залишати автомобілі біля дерев, білбордів, тощо;
  • намагатись уникати прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
  • у разі необхідності, одразу звертатись на лінію "102" або повідомляйте аварійні служби.

Як повідомлялось, у Карпатах у суботу, 18 лютого, погіршилися погодні умови. Українців закликають відмовитись від виходу в гори.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували в Україні сильні пориви вітру, в Карпатах до 40 м\с. Також не обійдеться без сильних снігопадів та дощів.

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