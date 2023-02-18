У Львівській області від вітру падають дерева: українцям дали поради

"Вже фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях працюють дорожні служби, патрульні забезпечують регулювання руху", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що в таку погоду варто бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. А також:

не залишати автомобілі біля дерев, білбордів, тощо;

намагатись уникати прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

у разі необхідності, одразу звертатись на лінію "102" або повідомляйте аварійні служби.

Як повідомлялось, у Карпатах у суботу, 18 лютого, погіршилися погодні умови. Українців закликають відмовитись від виходу в гори.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували в Україні сильні пориви вітру, в Карпатах до 40 м\с. Також не обійдеться без сильних снігопадів та дощів.