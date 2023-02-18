RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области от ветра падают деревья: украинцам дали советы

Фото: во Львовской области от ветра падают деревья (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области, как и в большинстве областей Украины, сильный ветер. От него даже падают деревья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Уже фиксируют падение деревьев, в частности, на проезжей части. На местах работают дорожные службы, патрульные обеспечивают регулирование движения", - говорится в сообщении.

Стражи порядка отмечают, что в такую погоду следует быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. А также:

  • не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов и т.п.;
  • пытаться избегать прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
  • при необходимости сразу обращаться на линию "102" или сообщайте аварийные службы.

Как сообщалось, в Карпатах в субботу, 18 февраля, ухудшились погодные условия. Украинцев призывают отказаться от выхода в горы.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали в Украине сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с. Также не обойдется без сильных снегопадов и дождей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеЛьвовская областьПогода