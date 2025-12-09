У Львівській області вдруге за тиждень напали на ТЦК: є поранений

За даними ОК "Захід", 9 грудня у Львівській області стався "черговий випадок зухвалої агресії" - громадянин України мобілізаційного віку, за версією ТЦК, вчинив напад на групу оповіщення та завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток".

"Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії. Цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові", - сказано у повідомленні.

В ОК "Захід" підкреслили, що фіксують небезпечну тенденцію - агресія проти ТЦК перестає бути поодинокими випадками та "перетворюється на тривожну тенденцію". В обох інцидентах з нападом громадяни, за версією ОК "Захід", "свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство" - що несе пряму загрозу для співробітників ТЦК та поліції.

"Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про “зловживання мобілізацією”, дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах", - зазначили в командуванні.

В ОК "Захід" додали, що інформаційний вплив створює середовище, у якому агресія проти ТЦК "сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть "героїчна". Там закликали громадян бути відповідальними та дотримуватися законних вимог поліції та ТЦК.

"Будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною", - додали в повідомленні.