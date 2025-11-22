ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Львівській області без світла залишились майже 160 населених пунктів

Субота 22 листопада 2025 13:22
UA EN RU
У Львівській області без світла залишились майже 160 населених пунктів Фото: у Львівській області без світла залишились майже 160 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Львівській області через несприятливі погодні умови 159 населених пунктів залишились без електроенергії, спеціалісти вже ведуть відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської ОВА.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, зі 159 населених пунктів, 83 з них без електропостачання повністю та 76 населених пунктів знеструмлені частково.

За його словами, над ліквідацією наслідків негоди в посиленому режимі працюють 197 фахівців у 46 бригадах "Львівобленерго". Також задіяли 69 одиниць техніки.

У ОВА також закликали дотримуватись правил безпеки під час негоди:

  • на вулиці тримайтеся подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;
  • не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.

"Якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом", - додали у Львівській ОВА.

Ситуація зі світлом в Україні

Раніше повідомлялось, що внаслідок масованих ворожих ракетно-дронових атак по Україні, впродовж сьогоднішнього дня – суботи, 22 листопада - у різних областях запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії.

Графіки відключень будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Причина обмежень – це наслідки російських масованих ракетно-дронових терактів проти енергетики. Вимикати світло будуть з 00:00 до 23:59 – протягом усієї доби. Загальний обсяг одночасних вимкнень складе від 1 до 3,5 черг.

Паралельно протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті