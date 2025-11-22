У Львівській області без світла залишились майже 160 населених пунктів

У Львівській області через несприятливі погодні умови 159 населених пунктів залишились без електроенергії, спеціалісти вже ведуть відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської ОВА.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, зі 159 населених пунктів, 83 з них без електропостачання повністю та 76 населених пунктів знеструмлені частково.

За його словами, над ліквідацією наслідків негоди в посиленому режимі працюють 197 фахівців у 46 бригадах "Львівобленерго". Також задіяли 69 одиниць техніки.

У ОВА також закликали дотримуватись правил безпеки під час негоди:

на вулиці тримайтеся подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.

"Якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом", - додали у Львівській ОВА.