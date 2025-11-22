ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Во Львовской области без света остались почти 160 населенных пунктов

Суббота 22 ноября 2025 13:22
UA EN RU
Во Львовской области без света остались почти 160 населенных пунктов Фото: во Львовской области без света остались почти 160 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий 159 населенных пунктов остались без электроэнергии, специалисты уже ведут восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовской ОГА.

Как сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, из 159 населенных пунктов, 83 из них без электроснабжения полностью и 76 населенных пунктов обесточены частично.

По его словам, над ликвидацией последствий непогоды в усиленном режиме работают 197 специалистов в 46 бригадах "Львовоблэнерго". Также задействовали 69 единиц техники.

В ОВА также призвали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

  • на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;
  • не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

"Если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком", - добавили во Львовской ОГА.

Ситуация со светом в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированных вражеских ракетно-дронных атак по Украине, в течение сегодняшнего дня - субботы, 22 ноября - в разных областях введены стабилизационные отключения электроэнергии.

Графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина ограничений - это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против энергетики. Выключать свет будут с 00:00 до 23:59 - в течение всех суток. Общий объем одновременных отключений составит от 1 до 3,5 очередей.

Параллельно в течение суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте