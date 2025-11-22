Во Львовской области без света остались почти 160 населенных пунктов

Во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий 159 населенных пунктов остались без электроэнергии, специалисты уже ведут восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовской ОГА.

Как сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, из 159 населенных пунктов, 83 из них без электроснабжения полностью и 76 населенных пунктов обесточены частично.

По его словам, над ликвидацией последствий непогоды в усиленном режиме работают 197 специалистов в 46 бригадах "Львовоблэнерго". Также задействовали 69 единиц техники.

В ОВА также призвали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;

не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

"Если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком", - добавили во Львовской ОГА.