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У Львівській області серйозна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених

Дрогобич, Неділя 15 жовтня 2023 14:09
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У Львівській області серйозна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених Фото: біля Дрогобича сталася смертельна ДТП (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася поблизу Дрогобича Львівської області 15 жовтня. Внаслідок аварії троє осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначили, що о 9:21 отримали повідомлення про аварію поблизу міста Дрогобич. ДТП сталася на трасі "Трускавець-Львів". Там зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП загинули троє людей. Ще п'ять осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих з Volkswagen Caddy. Їх передали медикам "швидкої".

Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Рівненській області сталася масштабна аварія, внаслідок якої загинула дитина, вісім осіб постраждали.

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