У Львівській області серйозна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених
Смертельна ДТП сталася поблизу Дрогобича Львівської області 15 жовтня. Внаслідок аварії троє осіб загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальники зазначили, що о 9:21 отримали повідомлення про аварію поблизу міста Дрогобич. ДТП сталася на трасі "Трускавець-Львів". Там зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.
Внаслідок ДТП загинули троє людей. Ще п'ять осіб отримали травми різного ступеня важкості.
Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих з Volkswagen Caddy. Їх передали медикам "швидкої".
Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.
Також нещодавно у Рівненській області сталася масштабна аварія, внаслідок якої загинула дитина, вісім осіб постраждали.
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