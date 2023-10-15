У Львівській області серйозна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначили, що о 9:21 отримали повідомлення про аварію поблизу міста Дрогобич. ДТП сталася на трасі "Трускавець-Львів". Там зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП загинули троє людей. Ще п'ять осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих з Volkswagen Caddy. Їх передали медикам "швидкої".

Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронні органи.