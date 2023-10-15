Во Львовской области серьезное ДТП: трое погибших, пятеро раненых
Смертельное ДТП произошло вблизи Дрогобыча Львовской области 15 октября. В результате аварии три человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели отметили, что в 9:21 получили сообщение об аварии вблизи города Дрогобыч. ДТП произошло на трассе "Трускавец-Львов". Там столкнулись два автомобиля Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.
В результате ДТП погибли три человека. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.
Спасатели с помощью спецоборудования достали двух пострадавших из Volkswagen Caddy. Их передали медикам "скорой".
Обстоятельства смертельного ДТП выясняют правоохранительные органы.
Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.
Также недавно в Ровенской области произошла масштабная авария, в результате которой погиб ребенок, восемь человек пострадали.
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