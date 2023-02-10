У Львівській області ракета впала біля автобусної зупинки, рух перекрили

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", - розповів він.

На разі, за даними очільника регіону, рух для транспортних засобів там перекрили.

"Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська", - додав Козицький.

Як повідомлялось, під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Львові та області пролунали вибухи. Там працювали сили ППО.

Попередньо відомо, що ППО знищила усі ворожі ракети, які були випущені по території Львова й Львівської області. Світла частково немає.