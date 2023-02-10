Во Львовской области ракета упала у остановки автобуса, движение перекрыли

"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не разорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", - рассказал он.

В настоящее время, по данным главы региона, движение для транспортных средств там перекрыли.

"Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь - Львов - Рава-Русская", - добавил Козицкий.

Как сообщалось, во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля во Львове и области прогремели взрывы. Там работали силы ПВО.

Предварительно известно, что ПВО уничтожило все вражеские ракеты, выпущенные по территории Львова и Львовской области. Света отчасти нет.