У Львівський області ракета влучила в об'єкт інфраструктури: без світла півмільйона абонентів

Під час масованого обстрілу України 29 грудня сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівською областю. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
За його словами, в області застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.
"Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів", - повідомив чиновник.
За його даними, енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.
Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу України 29 грудня постраждали об'єкти генерації та електромережі. Міністра енергетики Герман Галущенко повідомив, що найскладніша ситуація на Заході, в Одесі та Києві.
Як повідомляло РБК-Україна, через російський ракетний удар без світла залишилося 90% Львова. У місті можливі перебої з водопостачанням.