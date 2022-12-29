У Львівський області ракета влучила в об'єкт інфраструктури: без світла півмільйона абонентів

Під час масованого обстрілу України 29 грудня сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівською областю. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram .

За його словами, в області застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.

"Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів", - повідомив чиновник.

За його даними, енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.