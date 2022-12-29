Через ракетний удар 90% Львова залишилося без світла
Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Через російський ракетний удар без світла залишилося 90% Львова. У місті можливі перебої з водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram.
"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", - написав він.
За його словами, трамваї та тролейбуси у місті не курсують, можуть бути перебої з водопостачанням.
"Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури",- додав мер.
Нагадаємо, під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у Львові пролунали вибухи. В області працює ППО.
Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.