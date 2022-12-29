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Во Львовской области ракета попала в объект инфраструктуры: без света полмиллиона абонентов

Фото: Львовская область осталась без света после ракетной атаки 29 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время массированного обстрела Украины 29 декабря силы ПВО уничтожили 70% ракет, летевших над Львовской областью. Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, в области применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергоинфраструктуры.

"По состоянию на 11:40 во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и окрестных населенных пунктах", - сообщил чиновник.

По его данным, энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны возобновить электроснабжение в областном центре.

Обновлено 12.58. По данным Козицкого, по Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили.

"Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично", - рассказал он.

По словам главы региона, тяжелее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи.

"Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом", - добавил Козицкий.

Напомним, во время массированных ракетных обстрелов Украины 29 декабря пострадали объекты генерации и электросети. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что самая сложная ситуация на Западе, Одессе и Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, из-за российского ракетного удара без света осталось 90% Львова. В городе возможны перебои с водоснабжением.

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Львовракетный удар