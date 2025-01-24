У Львівській області працює ППО по ворожих дронах

Україну продовжують атакувати російські ударні дрони. У Львівській області працює ППО по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської військової адміністрації Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.
"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо. Локацій не називаємо!", - написав він.
Мер Львова Андрій Садовий заявив про рух ворожого дрона курсом на Львів.
О 5:01 моніторингові канали повідомили про вибухи у місті.
Козицький повідомив, що станом на зараз у повітряному просторі Львівської області "Шахедів" нема.
Однак, за його словами, фіксують два над Тернопільською і 1 – над Хмельницькою областями. Тримають курс на на Львівську область.
Максим Козицький повідомив, що зараз у повітряному просторі Львівської області перебувають три ворожих безпілотники. Триває бойова робота.
Андрій Садовий зазначив, що на території Львівської області рухаються ще два ворожих безпілотники.
Ввечері у четвер, 23 січня, російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. Повітряна атака "Шахедами" триває досі.
Близько 02:00 у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.
У Київській області БпЛА пошкодили приватних житловий будинок і багатоповерхівку. Є загиблі.
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