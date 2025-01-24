У Львівській області працює ППО по ворожих дронах

"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо. Локацій не називаємо!", - написав він.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про рух ворожого дрона курсом на Львів.

О 5:01 моніторингові канали повідомили про вибухи у місті.

Оновлено 05:10

Козицький повідомив, що станом на зараз у повітряному просторі Львівської області "Шахедів" нема.

Однак, за його словами, фіксують два над Тернопільською і 1 – над Хмельницькою областями. Тримають курс на на Львівську область.

Оновлено 5:45

Максим Козицький повідомив, що зараз у повітряному просторі Львівської області перебувають три ворожих безпілотники. Триває бойова робота.

Андрій Садовий зазначив, що на території Львівської області рухаються ще два ворожих безпілотники.