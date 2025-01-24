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Во Львовской области работает ПВО по вражеским дронам

Фото: российские ударные БпЛА долетели до западной Украины (Полтавская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

Украину продолжают атаковать российские ударные дроны. Во Львовской области работает ПВО по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской военной администрации Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

"На Львовщине работает ППО. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем. Локаций не называем!", - написал он.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о движении вражеского дрона курсом на Львов.

В 5:01 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе.

Обновлено 05:10

Козицкий сообщил, что по состоянию на сейчас в воздушном пространстве Львовской области "Шахедов" нет.

Однако, по его словам, фиксируют два над Тернопольской и 1 - над Хмельницкой областью. Держат курс на Львовскую область.

Атака российских дронов

Вечером в четверг, 23 января, российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. Воздушная атака "Шахедами" продолжается до сих пор.

Около 02:00 в Киеве раздались взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.

В Киевской области БпЛА повредили частных жилой дом и многоэтажку. Есть погибшие.

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Атака дронов