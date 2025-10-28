ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Львівській області побільшає спецтехніки й підрозділів ДСНС: у чому причина

Вівторок 28 жовтня 2025 13:42
UA EN RU
У Львівській області побільшає спецтехніки й підрозділів ДСНС: у чому причина Мешканців Львівської області попередили про спецтехніку й підрозділи ДСНС на дорогах (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Львівської області попередили про те, що найближчими днями вони можуть побачити пожежно-рятувальну техніку або рух підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького у Facebook.

Чому людей у Львівській області просять зберігати спокій

Згідно з інформацією посадовця, у Львівській області відбудуться планові навчання з питань цивільного захисту:

  • з середи, 29 жовтня;
  • по четвер, 30 жовтня.

Козицький зауважив, що це - важливе повідомлення для жителів.

Уточнюється, що в ці дні люди можуть побачити:

  • пожежно-рятувальну техніку;
  • рух підрозділів ДСНС.

Наголошується, що це - частина навчального процесу.

"Будь ласка, не хвилюйтеся. Це - навчання, а не надзвичайна ситуація. Дякую всім за розуміння і за те, що слідкуєте за офіційними джерелами інформації", - підсумував очільник Львівської ОВА.

У Львівській області побільшає спецтехніки й підрозділів ДСНС: у чому причинаПублікація Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Нагадаємо, раніше Максим Козицький повідомив, що опалювальний сезон для населення у Львівській області планують почати з суботи, 1 листопада.

Крім того, він розповів, скільки Пунктів незламності у Львівській області вже готові до відкриття у разі необхідності й чим вони забезпечені.

Тим часом Львів готується до складної зими під час війни, тестуючи "функціонування всіх систем міста". Йдеться про перевірку готовності до роботи у надзвичайній ситуації об'єктів критичної інфраструктури.

У місті було напрацьовано також три черги локацій Пунктів незламності (які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв) й визначено, за якими адресами розміщено 21 Пункт незламності першої черги.

Читайте також, як у Львові можна буде знайти питну воду в разі надзвичайних ситуацій та за якими саме адресами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Львівська область ДСНС Надзвичайний стан Рятувальники
Новини
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію