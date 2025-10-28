У Львівській області побільшає спецтехніки й підрозділів ДСНС: у чому причина

Мешканців і гостей Львівської області попередили про те, що найближчими днями вони можуть побачити пожежно-рятувальну техніку або рух підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького у Facebook.

"Будь ласка, не хвилюйтеся. Це - навчання, а не надзвичайна ситуація . Дякую всім за розуміння і за те, що слідкуєте за офіційними джерелами інформації", - підсумував очільник Львівської ОВА.

Уточнюється, що в ці дні люди можуть побачити:

Козицький зауважив, що це - важливе повідомлення для жителів.

Згідно з інформацією посадовця, у Львівській області відбудуться планові навчання з питань цивільного захисту :

Нагадаємо, раніше Максим Козицький повідомив, що опалювальний сезон для населення у Львівській області планують почати з суботи, 1 листопада.

Крім того, він розповів, скільки Пунктів незламності у Львівській області вже готові до відкриття у разі необхідності й чим вони забезпечені.

Тим часом Львів готується до складної зими під час війни, тестуючи "функціонування всіх систем міста". Йдеться про перевірку готовності до роботи у надзвичайній ситуації об'єктів критичної інфраструктури.

У місті було напрацьовано також три черги локацій Пунктів незламності (які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв) й визначено, за якими адресами розміщено 21 Пункт незламності першої черги.

Читайте також, як у Львові можна буде знайти питну воду в разі надзвичайних ситуацій та за якими саме адресами.