У Львівській області осквернили фігуру Матері Божої: поліція шукає зловмисника

Що трапилося у Жовкві

Інцидент виявили сьогодні, 28 квітня, під час патрулювання. Інспектори сектору реагування поліції зафіксували, що скульптура забруднено невідомою речовиною.

Наразі триває з’ясування обставин події. Правоохоронці встановлюють, хто це зробив. Також вирішується, як саме кваліфікувати цей випадок за законом.

У поліції зазначають, що вживають усіх необхідних заходів, щоб знайти порушника і притягнути його до відповідальності.

Площа у середмісті Жовкви

Зазначимо, Вічева площа у Жовкві - це центральний громадський простір міста, розташований поруч із історичною забудовою та ключовими пам’ятками.

Тут проходять міські події, зібрання та урочистості. Площа має символічне значення для громади - саме тут відбувається публічне життя міста.

На площі розташовані релігійні та меморіальні об’єкти, зокрема фігура Матері Божої, а також вона знаходиться неподалік від Жовківського замку і Костелу святого Лаврентія.

Інциденти у Львівській області

Раніше РБК-Україна розповідало про стрілянину у Львові 23 квітня. Після того, як у багатоповерхівці пролунали постріли, на місце оперативно прибули правоохоронці та спецпідрозділи поліції.